Sürücüler dikkat! 2025’te büyük zam kapıda! Elinizi çabuk tutun
Ticari taksi, öğrenci servisi, otobüs, minibüs, kamyon ve personel taşımacılığı yapan sürücüler için gerekli olan SRC Belgesi kurs ücretlerine 2025 yılında en az yüzde 50, cezalara ise yüzde 45 oranında zam yapılması öngörülüyor.
2025 yılından itibaren SRC Belgesi olmayan sürücüler için katı yaptırımlar devreye girecek. Hem sürücülere hem de araç sahibi firmalara uygulanacak cezalar, önemli oranda artacak.
SRC Belgesi olmadan ticari araç kullanan sürücülere ve SRC belgesi olmayan sürücülere araç teslim eden firmalara ayrı ayrı para cezası uygulanıyor.
Buna göre; 2024 yılı için SRC Belgesi olmadan araç kullanma cezası belirlenen cezai miktar sürücülere 2 bin 250 TL, işletmeye ise 5 bin 679 TL olmak üzere toplam 7 bin 929 TL para cezası iken, vergi uzmanlarının hesaplarına göre 2025 yılında yüzde 45 oranında zam yapılması bekleniyor.