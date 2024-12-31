Sürücüler dikkat! Muayene ücretleri değişiyor: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak?
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zamlı araç muayene ücretleri yarından itibaren yürürlüğe girecek. Zamlı fiyata yakalanmamak için bugün son gün. İşte 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak fiyatlar...
Resmi Gazete'de yayımlanan oranla TÜVTÜRK'ün araç muayenelerine 2025'te uygulayacağı ücret tarifesi belli oldu.
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Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 liradan bin 335 liraya yükselecek.
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