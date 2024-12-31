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  4. Sürücüler dikkat! Muayene ücretleri değişiyor: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak?

Sürücüler dikkat! Muayene ücretleri değişiyor: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak?

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zamlı araç muayene ücretleri yarından itibaren yürürlüğe girecek. Zamlı fiyata yakalanmamak için bugün son gün. İşte 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak fiyatlar...

Sürücüler dikkat! Muayene ücretleri değişiyor: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak? - Sayfa 1

Araç muayene ücretleri 'yeniden değerleme' oranına göre yüzde 43,93 oranında artacak. 

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Sürücüler dikkat! Muayene ücretleri değişiyor: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak? - Sayfa 2

Resmi Gazete'de yayımlanan oranla TÜVTÜRK'ün araç muayenelerine 2025'te uygulayacağı ücret tarifesi belli oldu. 

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Sürücüler dikkat! Muayene ücretleri değişiyor: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak? - Sayfa 3

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 liradan bin 335 liraya yükselecek.

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Sürücüler dikkat! Muayene ücretleri değişiyor: Hangi araç için ne kadar ödeme yapılacak? - Sayfa 4

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ödenecek ücret bin 821,60 liradan 2 bin 621 liraya yükselecek.

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