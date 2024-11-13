  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Sürücüler dikkat randevu bulunamıyor! Zaman daraldı: Yenilemeyenin cebi yanacak

Sürücüler dikkat randevu bulunamıyor! Zaman daraldı: Yenilemeyenin cebi yanacak

Eski tip ehliyeti olan ve yenilemek isteyen vatandaşlar randevu bulamıyor. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Sürücüler dikkat randevu bulunamıyor! Zaman daraldı: Yenilemeyenin cebi yanacak - Sayfa 1

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre yaklaşıyor. Yılbaşında sona erecek olan bu süre nedeniyle randevular şimdiden tamamen dolmuş durumda. Ehliyetini yenileyeceklerin, cezai işlemlerden kaçınmak için başvurularını zamanında yapmaları büyük önem taşıyor.

1 | 7
Sürücüler dikkat randevu bulunamıyor! Zaman daraldı: Yenilemeyenin cebi yanacak - Sayfa 2

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH

Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi yok. Ehliyetler için de son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Hürriyet'in haberine göre, eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 1.5 ay kaldı. 1.5 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor.

2 | 7
Sürücüler dikkat randevu bulunamıyor! Zaman daraldı: Yenilemeyenin cebi yanacak - Sayfa 3

Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.

3 | 7
Sürücüler dikkat randevu bulunamıyor! Zaman daraldı: Yenilemeyenin cebi yanacak - Sayfa 4

YENİLENEN EHLİYETLERİN SÜRESİ NE KADAR?

Yenilenmiş ehliyetlerin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olarak belirlendi.

4 | 7