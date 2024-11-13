Sürücüler dikkat randevu bulunamıyor! Zaman daraldı: Yenilemeyenin cebi yanacak

EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH

Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi yok. Ehliyetler için de son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Hürriyet'in haberine göre, eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 1.5 ay kaldı. 1.5 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor.