Sürücüler dikkat randevu bulunamıyor! Zaman daraldı: Yenilemeyenin cebi yanacak
Eski tip ehliyeti olan ve yenilemek isteyen vatandaşlar randevu bulamıyor. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre yaklaşıyor. Yılbaşında sona erecek olan bu süre nedeniyle randevular şimdiden tamamen dolmuş durumda. Ehliyetini yenileyeceklerin, cezai işlemlerden kaçınmak için başvurularını zamanında yapmaları büyük önem taşıyor.
EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH
Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi yok. Ehliyetler için de son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Hürriyet'in haberine göre, eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sadece 1.5 ay kaldı. 1.5 ay içinde sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet verilen adrese kısa sürede kargolanıyor.
Ehliyet değişimi yapılacağı için arada geçecek ehliyetsiz süre için de evrak veriliyor ve 1 ay süreyle ehliyet yerine geçiyor. Yeni ehliyet teslim edildikten sonra geçici evrak imha edilebilir.