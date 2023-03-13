SVB iflasının yankıları sürüyor: Yatırımcı 'güvenli liman'a yanaştı Altın fiyatları, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından Fed’in faiz artımında frene basabileceğinin öngörülmesiyle desteklendi. Altın fiyatları, yaklaşık olarak 5 haftanın en yükseğini görürken, piyasa aktörleri tarafında para piyasalarındaki fiyatlamalar takip edilmeyi sürdürüyor.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin, ekonomi yönetimi tarafından hızlı bir şekilde alınan önlemlerle giderilirken, bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine ilişkin beklentiler ortadan kalktı. Bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs ise Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artışına gitmesini beklemediklerini duyurdu. Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin azalması, altın fiyatlarını destekliyor. ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında almayı sürdürecek. 1 | 5

Ons altın 5 haftanın en yükseğinde Altının ons fiyatı, bugün içerisinde 1894 dolara kadar yükselerek 2 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Sarı maden, saat 12:02 itibarıyla yüzde 0,88 üzerinde 1886 dolardan alıcı buluyor. Ons altın fiyatlarında teknik açıdan, 1.850 dolar destek, 1.890 dolar direnç konumunda bulunuyor. 2 | 5

Gram altında, ons altın etkisi Altının gram fiyatı, bugün 1157 lira ile 3 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kazanarak 1150 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.880 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 620 liradan satılıyor. Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,19 artışla 1140 liradan tamamlamıştı. 3 | 5