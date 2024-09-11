Tahliye taahhütnamesi imzalayanlara kötü haber: Mahkemeden dikkat çeken karar...
Mülk sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarına ilişkin dava örnekleri kamuoyunun gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak Kapalıçarşı’da bir dükkan sahibi dükkanı kiralarken bir tahliye taahhütnamesi aldı. Kiracı ilgili tarihte dükkanı boşaltmayınca taraflar davalık oldu. Mahkemeden dikkat çeken taahhütname kararı çıktı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların dava yolu ile çözüme kavuştuğu örnekler gündeme gelmeye devam ediyor. Taraflar arasında süreç uzasa da bir şekilde mahkemelerce uyuşmazlık neticeye varıyor.
Avukat Gizem Gonce gerçekte yaşanmış olan mülk sahibi-kiracı dava örneğini açıkladı.
Gonce konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Bir kişinin Kapalıçarşı’da bir dükkanı var. Dükkan sahibi kira sözleşmesi yaptıktan sonra kiracısından bir tahliye taahhütnamesi istedi. Dükkan sahibi bu taahhütnamenin noter kanalı ile verilmesini istedi. Kira sözleşmesinden yaklaşık 5 ay sonra taşınmazın tahliye edileceğine ilişkin tahliye taahhütnamesini kiracı İstanbul 6. Noterliğinden düzenleterek mülk sahibine verdi.
"Kiracı dükkanı boşaltmadı, icra takibi başladı"
Tahliye tarihi geldiğinde kiracı dükkanı tahliye etmedi. Kiracı hile yolu ile tahliye taahhütnamesinin alındığını savundu. Tahliye edilmemesinin ardından bir sonraki gün dükkan sahibi tahliye taahhütnamesine dayalı olarak icra takibi başlattı. Borçlu kiracı tahliye emrine itiraz ederek takibi durdurdu.