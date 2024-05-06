Tahminler değişti: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 3,18, yıllık yüzde 69,80 olduğunu açıkladı. Bu durumda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin uzman görüşleri...
Türkiye'nin nisan ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 3,18 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 69,80'e yükseldi.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bayram, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alacaklar. İlk 6 ayı değerlendirecek olursak yüzde 25 civarında bir enflasyon farkı oluşacağını değerlendiriyoruz. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25’lik bir zam alacaklardır. Buna yüzde 5’lik bir refah payı yapılacağını, toplamda yüzde 30 oranında zam yapılacağını değerlendiriyorum.
Memur emeklilerine ise yüzde 20 oranında zam yapılacağını değerlendiriyoruz. Ancak memur maaşları değil de memur emeklilerinin maaşları SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranına tamamlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması ile birlikte zamlar eşitlenebilir.