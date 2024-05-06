Tahminler değişti: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

“Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammı artı enflasyon farkı alacaklar. İlk 6 ayı değerlendirecek olursak yüzde 25 civarında bir enflasyon farkı oluşacağını değerlendiriyoruz. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25’lik bir zam alacaklardır. Buna yüzde 5’lik bir refah payı yapılacağını, toplamda yüzde 30 oranında zam yapılacağını değerlendiriyorum.