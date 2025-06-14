Tahvil nedir? Tahvil yatırımı nasıl yapılır?

Tahvil nedir?

Tahvil, şirketlerin veya devletlerin borçlanmak amacıyla çıkardığı borç senetleridir. Tahvil alan yatırımcı, borç veren konumuna geçer ve karşılığında belirli bir faiz geliri elde eder. Tahviller, genellikle sabit getirili yatırım araçları olarak bilinir ve yatırımcılara düzenli nakit akışı sağlar.