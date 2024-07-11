Tahvil nedir? Tahvilin avantajları ve dezavantajları neler?
Devletin ya da özel sektör şirketlerinin borçlanarak orta ve uzun vadeli fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetlerine tahvil denir. Peki, tahvilin avantajları ve dezavantajları nelerdir? İşte tahvile ilişkin detaylar…
Tahvil nedir?
Anonim şirketlerin ya da iktisadi kamu kuruluşlarının çıkardığı uzun vadeli borç senedine tahvil denir. Tahvilin üzerinde yazılı olan değere ise “tahvilin nominal değeri” denir. Her tahvilin bir nominal değeri veya anaparası bulunmaktadır. Bu değer, vade sonunda geri ödenecek olan tutardır.
Tahviller, yatırımcılar açısından, hisse senetlerine göre daha az risk içerdiklerinden, riski sevmeyen yatırımcılar açısından tercih edilebilir. İşletmeler açısından ise, genellikle tahvil maliyetinin hisse senedi maliyetine göre düşük olması ve faiz olarak yapılan ödemelerin vergi matrahından düşülebilmesi, ortalama fon maliyetinin düşmesine neden olmaktadır. Özellikle enflasyon dönemlerinde, tahvil ihracıyla fon gereksinimlerini karşılayan işletmeler, paranın satın alma gücündeki azalma nedeniyle karlı çıkabilirler.
Tahvilin parçaları
Tahvilin nominal değer, kupon faizi ve vade olmak üzere 3 ana parçası vardır.
Tahvilin üzerinde belirtilen değere nominal değer adı verilir. Kupon faizi ise, bononun faiz oranını temsil eder. Vade de, bononun geçerlilik süresidir.