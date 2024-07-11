Tahvil nedir? Tahvilin avantajları ve dezavantajları neler?

Tahvil nedir?

Anonim şirketlerin ya da iktisadi kamu kuruluşlarının çıkardığı uzun vadeli borç senedine tahvil denir. Tahvilin üzerinde yazılı olan değere ise “tahvilin nominal değeri” denir. Her tahvilin bir nominal değeri veya anaparası bulunmaktadır. Bu değer, vade sonunda geri ödenecek olan tutardır.