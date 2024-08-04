Talep arttı, metropollerde konut krizi kapıya dayandı: Fiyatlara yansıyacak
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması, memur atamaları ve yeni evlenen çiftler konuta olan talebi patlattı. Kiralık konut piyasasında hareketli bir döneme giriliyor...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması, memur atamalarının gerçekleşmesi ve düğün sezonunun yavaş yavaş tamamlanması ile kiralık konut talebinde ciddi anlamda bir artış bekleniyor.
Sektör oyuncuları 500 bin civarında bir kiralık konut talebi olacağını, bunun da kira fiyatlarına zam olarak yansıyacağını tahmin ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerde kiralık konut arayışının arttığı gözleniyor.
Kiralık konutlarda en fazla aranan niteliğe bakıldığında ise 1+1 ve 2+1 olduğu ifade ediliyor. Bu da öğrencilerin arayışlarından kaynaklanıyor.
Kiralar da artacak
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri “Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt için şehir değiştirecek olan öğrenciler, kamu tarafındaki atamalar, düğünler kiralık tarafında bir talep dalgası oluşturuyor. O sebeple kiralık piyasasında hareketli bir dönem bizi bekliyor.