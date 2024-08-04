Talep arttı, metropollerde konut krizi kapıya dayandı: Fiyatlara yansıyacak

Sektör oyuncuları 500 bin civarında bir kiralık konut talebi olacağını, bunun da kira fiyatlarına zam olarak yansıyacağını tahmin ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi şehirlerde kiralık konut arayışının arttığı gözleniyor.