Talep her geçen gün artıyor: İş dünyasında 'gri yakalı' dönemi başlıyor
İş dünyasında ‘beyaz’ ve ‘mavi’ yaka kavramına şimdi de ‘gri yaka’ tanımı yerleşiyor. “Üretim sektörlerinde çalışan, mesleki eğitimden geçmiş ve tecrübeli kişiler” olarak adlandırılan gri yakalılara talebin artacağı öngörülüyor.
Çalıştıkları alanla ilgili belirli eğitim almış olmalarının yanı sıra meslek liselerinden mezun olup emek yoğun görevler üstlenerek iş hayatına atılmış insanlar ‘gri yaka’ olarak tanımlanıyor.
Türkiye’de insan kaynakları alanında önemli araştırmaları bulunan Murat Yeşildere, bu tip çalışanların tecrübe ve donanımlarıyla birçok sektörde çok kıymetli olduklarını belirtti.
Yeşildere, “Teknolojik ilerleme ve onun tetiklediği otomasyon, verimlilik inisiyatifleri, hemen her sektörde mavi yaka çalışan ihtiyacını azaltırken, kendini yetiştirip ‘Gri Yaka’ statüsüne geçebilenler kariyerlerine başarıyla devam edebiliyor. Bununla birlikte uluslararası iş piyasasında pilotlar, itfaiyeciler, muslukçu, elektrikçi, marangoz, teknisyen, aşçı, hukuk destek elemanları da ‘Gri Yaka’ olarak adlandırılıyor ve büyük talep görüyor” dedi.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Yeşildere, gri yakalılara talebin artacağını ifade etti. Yeşildere, “Teknoloji ve kullanımına vakıf gri yakalar, iş hayatının her alanında talep görürken, finansal olarak da daha büyük değer sağlıyorlar. Diğer yandan, örneğin üretim sektöründe, otomotiv alanında makine operatörleri, montajcılar, kaynakçılar gibi çalışanlara yönelik talep devam ederken, kendilerini eğitebilenlerin katkıları da artacaktır.