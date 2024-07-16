Talep her geçen gün artıyor: İş dünyasında 'gri yakalı' dönemi başlıyor

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Yeşildere, gri yakalılara talebin artacağını ifade etti. Yeşildere, “Teknoloji ve kullanımına vakıf gri yakalar, iş hayatının her alanında talep görürken, finansal olarak da daha büyük değer sağlıyorlar. Diğer yandan, örneğin üretim sektöründe, otomotiv alanında makine operatörleri, montajcılar, kaynakçılar gibi çalışanlara yönelik talep devam ederken, kendilerini eğitebilenlerin katkıları da artacaktır.