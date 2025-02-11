Talep şoku nedir? Talep şokuna neden olan faktörler!
Ekonomide mal veya hizmetlere olan talebi geçici olarak artıran veya azaltan ani olaylara talep şoku adı verilir. Peki, pozitif ve negatif talep şok nedir? İşte, talep şokuna dair detaylar...
Pozitif talep şoku nedir?
Pozitif talep şoku, talepte ani bir artıştır. Peki, pozitif talep şokuna neden olan faktörler nelerdir?
Pozitif talep şokuna neden olan faktörler
- Para arzındaki hızlı artış
- İyimser beklentiler
- Servetin artması
- Vergi oranlarının düşürülmesi
- Kamu harcamalarının yüksek artış hızı
- İhracatın büyüme hızında artış
- İthalatın büyüme hızında düşüş pozitif talep şokuna neden olan faktörlerdir.
Negatif talep şoku nedir?
Negatif talep şoku, pozitif talep şokunun aksine, talepte meydana gelen azalmadır.
Negatif talep şokuna neden olan faktörler
- Para arzındaki düşük artış
- Kötümser beklentiler
- Servetin azalması
- Vergi oranlarının artırılması
- Kamu harcamalarının düşük hızda artırılması
- İhracat büyüme hızında azalma
- İthalat büyüme hızında artış negatif talep şokuna neden olan faktörlerdir.