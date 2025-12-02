Tam 15 yıldır kesintisiz temettü dağıtan 23 şirket; Hiç ama hiç aksatmadılar

Temettü geliriyle portföyünü sağlamlaştırmak isteyen yatırımcılar için önemli bir liste açıklandı. BIST’te yer alan ve 15 yıl boyunca tek bir temettü ödemesini bile aksatmayan şirketler, kurumsal yapıları ve sürdürülebilir kârlılıklarıyla piyasanın en istikrarlı isimleri olarak dikkat çekiyor.