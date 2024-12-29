Yılbaşı kredisi veren bankalar belli oldu: Düşük faiz, taksit erteleme imkanı
Yılbaşı için nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kredi kampanyalarını duyuran 3 banka belirlendi. Bu bankalar, vatandaşların 2024'e rahat girmeleri adına ertelemeli kredi seçenekleri sunuyor.
Yılbaşı kredisi almak isteyen vatandaşlar, ertelemeli ve faizsiz kredi sunan bankaları araştırmaya başladı.
Kredi faiz oranları, vade süreleri ve toplam geri ödeme tutarları konusunda bilgi arayanlar için üç banka yeni yıl kredisi kampanyalarını duyurdu. Ayrıca, başvuru sürecini kolaylaştıran online başvuru imkanı da sunuluyor. İşte, yılbaşı kredisi veren bankalar ve ödeme seçenekleri.
Bazı bankalar, faizsiz kredi imkanı sunarken, diğerleri ise düşük faiz oranlarıyla esnek ödeme seçenekleri sundu. Yeni yıl kredisi için 3 bankanın sunduğu kredi fırsatları ise şu şekilde: