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  4. Yılbaşı kredisi veren bankalar belli oldu: Düşük faiz, taksit erteleme imkanı

Yılbaşı kredisi veren bankalar belli oldu: Düşük faiz, taksit erteleme imkanı

Yılbaşı için nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kredi kampanyalarını duyuran 3 banka belirlendi. Bu bankalar, vatandaşların 2024'e rahat girmeleri adına ertelemeli kredi seçenekleri sunuyor.

Yılbaşı kredisi veren bankalar belli oldu: Düşük faiz, taksit erteleme imkanı - Sayfa 1

Yılbaşı kredisi almak isteyen vatandaşlar, ertelemeli ve faizsiz kredi sunan bankaları araştırmaya başladı.

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Yılbaşı kredisi veren bankalar belli oldu: Düşük faiz, taksit erteleme imkanı - Sayfa 2

Kredi faiz oranları, vade süreleri ve toplam geri ödeme tutarları konusunda bilgi arayanlar için üç banka yeni yıl kredisi kampanyalarını duyurdu. Ayrıca, başvuru sürecini kolaylaştıran online başvuru imkanı da sunuluyor. İşte, yılbaşı kredisi veren bankalar ve ödeme seçenekleri.

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Yılbaşı kredisi veren bankalar belli oldu: Düşük faiz, taksit erteleme imkanı - Sayfa 3

Bazı bankalar, faizsiz kredi imkanı sunarken, diğerleri ise düşük faiz oranlarıyla esnek ödeme seçenekleri sundu. Yeni yıl kredisi için 3 bankanın sunduğu kredi fırsatları ise şu şekilde:

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Yılbaşı kredisi veren bankalar belli oldu: Düşük faiz, taksit erteleme imkanı - Sayfa 4

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA Mobil üzerinden yeni müşteri olanlara, 25.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanı sunuyor. Faizsiz kredi kampanyası 10-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.

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