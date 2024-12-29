Yılbaşı kredisi veren bankalar belli oldu: Düşük faiz, taksit erteleme imkanı

Kredi faiz oranları, vade süreleri ve toplam geri ödeme tutarları konusunda bilgi arayanlar için üç banka yeni yıl kredisi kampanyalarını duyurdu. Ayrıca, başvuru sürecini kolaylaştıran online başvuru imkanı da sunuluyor. İşte, yılbaşı kredisi veren bankalar ve ödeme seçenekleri.