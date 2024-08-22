Tam rekabet piyasası nedir? Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir?
Piyasaya dışarıdan hiçbir müdahalenin olmadığı ve fiyatların arz ve talebe göre serbestçe oluştuğu piyasa şekline “tam rekabet piyasası” denir. Peki, tam rekabet piyasasını diğer piyasalardan ayıran en önemli özellik nedir? Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir? İşte detaylar…
Tam rekabet piyasasının özellikleri
1-) Atomisite
Atomisite özelliğine göre, piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır. Örneğin; pirinç piyasasında çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Herhangi bir pirinç üreticisi veya pirinç alıcısı piyasada oluşan pirinç fiyatını tek başına etkileyemez. Tam rekabet piyasasında bir firma piyasada oluşan fiyatı veri kabul eder ve o fiyattan istediği miktarda mal satabilir.
2-) Mobilite
Mobilite özelliğine göre, piyasaya giriş çıkışlar serbesttir. Bu nedenle ekonomik aktörler kendi faydalarını ya da karlılıklarını maksimize edecek işlemi istedikleri piyasadan yapabilir. Ayrıca piyasada alım satıma konu olan ürünün de homojen olduğu varsayılır.
3-) Homojenlik
Homojenlik özelliğine göre, her firma tek tip ürün üretmekte ve satmaktadır. Tekdüze ürünü talep eden tüketiciler, satıcılar arasında bir ayrım yapmamakta sadece ürün fiyatını referans alarak karar vermektedir
4-) Şeffaflık
Şeffaflık özelliğine göre, alıcı ve satıcılar piyasa hakkında tam bilgiye sahiptir. Alıcı ve satıcılar piyasadaki bir malın maliyetini, kalitesini, ne miktarda ve kaç liraya satıldığını bilir. Şeffaflık özelliğinin sonucunda piyasadaki tüketici ya da üretici kendi yararı doğrultusunda hareket edebilmek için en uygun kararı verebilir.