Tam rekabet piyasası nedir? Tam rekabet piyasasının özellikleri nelerdir?

Tam rekabet piyasasının özellikleri

1-) Atomisite

Atomisite özelliğine göre, piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı bulunmaktadır. Örneğin; pirinç piyasasında çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Herhangi bir pirinç üreticisi veya pirinç alıcısı piyasada oluşan pirinç fiyatını tek başına etkileyemez. Tam rekabet piyasasında bir firma piyasada oluşan fiyatı veri kabul eder ve o fiyattan istediği miktarda mal satabilir.