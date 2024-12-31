Tapuda çipli kimlik zorunluluğu 1 Ocak’ta başlıyor! Yenilemeyen evini satamayacak

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılacak

Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemleri gibi dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor, işlemlerde kolaylık sağlıyor. Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde de çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor.