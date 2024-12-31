Tapuda çipli kimlik zorunluluğu 1 Ocak’ta başlıyor! Yenilemeyen evini satamayacak
Tapuda yeni çipli kimlik zorunluluğu 1 Ocak 2025’te resmen başlıyor. Yeni tip kimliğe geçmeyenler gayrimenkul alım satımı yapamayacak. Çipli kimlik ile doğrulama ilee sahteciliğin önüne geçilecek.
Tapuda yeni dönem başlıyor. Eski kimlik kartlarıyla gayrimenkul alım satım yapılabilmesi için verilen süre doluyor. 1 Ocak'tan itibaren yeni tip kimliğe geçmeyenler, eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, güvenlik ve işlem hızını artırmak vamacıyla 2025 yılı itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi.
Türkiye genelinde, çipli kimlik kartlarına geçişin yapıldığı 2016'dan bu yana, bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi alanlarda çipli kimlikler kullanılıyor.
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılacak
Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemleri gibi dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor, işlemlerde kolaylık sağlıyor. Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde de çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor.