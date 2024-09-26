Tapuda fiyat oyunları son bulacak... Çalışmalar hızlandı: Sistem değişiyor

TAPUDA FİYAT UYANIKLIĞI

Gayrimenkul alım satımında tapuda beyan edilen tutarın yüzde 4’ü tapu harcı olarak ödeniyor. Satış bedelini düşük göstererek tapu harcından kaçmak yasal değil ancak sık başvurulan bir yöntem oluyor. Yani tapuda gayrimenkulün gerçek satış değeri değil, vergi değeri veya biraz üstü gösteriliyor. Bu yöntemle hem alıcı hem de satıcı daha az vergi ödeme arayışına giriyor.