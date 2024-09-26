Tapuda fiyat oyunları son bulacak... Çalışmalar hızlandı: Sistem değişiyor
Tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması için çalışmalar hızlandı. Yeni düzenlemenin Meclis açıldığında gündeme gelmesi bekleniyor. Peki sistem nasıl işleyecek? İşte konuya ilişkin detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, emlakta kayıt dışılığa karşı harekete geçti. Dünya örneklerini inceleyen bakanlık, tapuda gerçek değer üzerinden işlem yapılması için çalışmalarını hızlandırdı.
TAPUDA FİYAT UYANIKLIĞI
Gayrimenkul alım satımında tapuda beyan edilen tutarın yüzde 4’ü tapu harcı olarak ödeniyor. Satış bedelini düşük göstererek tapu harcından kaçmak yasal değil ancak sık başvurulan bir yöntem oluyor. Yani tapuda gayrimenkulün gerçek satış değeri değil, vergi değeri veya biraz üstü gösteriliyor. Bu yöntemle hem alıcı hem de satıcı daha az vergi ödeme arayışına giriyor.
VATANDAŞLAR BİLGİLENDİRİLİYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul gelirlerinin kayıt dışında kalmaması için sürekli analiz çalışmaları ve saha denetimleri yapıyor. Tespit edilen uyumsuzluklar ile ilgili gerekli adımlar atılıyor.
Gerçek alım satım bedelinin beyan edilmesini sağlamak amacıyla vatandaşları çeşitli yollardan bilgilendiren Bakanlık, değer artışı kazancı elde edenlerin beyanname vermesi gerektiğini, beyan döneminden önce hatırlatarak, yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini istiyor.