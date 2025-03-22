ABD Tarım dışı istihdam verisi nedir?
Tarım dışı istihdam verisi, bir ekonomide tarım sektörü dışındaki tüm sektörlerde çalışan kişi sayısındaki değişimi gösteren önemli bir ekonomik göstergedir. Özellikle ABD ekonomisi için yakından takip edilen bu veri, iş gücü piyasasının sağlığı ve genel ekonomik durum hakkında önemli bilgiler verir.
Tarım dışı istihdam verisi nedir?
Tarım dışı istihdam verisi, ABD'nin tarım dışında kalan tüm sektörlerdeki çalışan iş gücünü ölçen istatistik verisidir.
Tarım dışı istihdam verisi ABD’de, her ayın ilk cuma günü açıklanır ve piyasalar tarafından yakından izlenir. Bu veri, ABD ekonomisinin sağlığı hakkında önemli ipuçları verir ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilir.
Tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü dışında kalan inşaat, imalat, hizmetler, finans, teknoloji, eğitim ve sağlık sektörlerindeki çalışan sayısını kapsar.