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  4. ABD Tarım dışı istihdam verisi nedir?

ABD Tarım dışı istihdam verisi nedir?

Tarım dışı istihdam verisi, bir ekonomide tarım sektörü dışındaki tüm sektörlerde çalışan kişi sayısındaki değişimi gösteren önemli bir ekonomik göstergedir. Özellikle ABD ekonomisi için yakından takip edilen bu veri, iş gücü piyasasının sağlığı ve genel ekonomik durum hakkında önemli bilgiler verir.

ABD Tarım dışı istihdam verisi nedir? - Sayfa 1

Tarım dışı istihdam verisi nedir?

Tarım dışı istihdam verisi, ABD'nin tarım dışında kalan tüm sektörlerdeki çalışan iş gücünü ölçen istatistik verisidir.

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ABD Tarım dışı istihdam verisi nedir? - Sayfa 2

Tarım dışı istihdam verisi ABD’de, her ayın ilk cuma günü açıklanır ve piyasalar tarafından yakından izlenir. Bu veri, ABD ekonomisinin sağlığı hakkında önemli ipuçları verir ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilir.

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ABD Tarım dışı istihdam verisi nedir? - Sayfa 3

Tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü dışında kalan inşaat, imalat, hizmetler, finans, teknoloji, eğitim ve sağlık sektörlerindeki çalışan sayısını kapsar.

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ABD Tarım dışı istihdam verisi nedir? - Sayfa 4

Tarım dışı istihdam verisinin önemi

1- Ekonomik büyümenin göstergesidir

Tarım dışı istihdamdaki artış, genellikle ekonominin büyüdüğünün ve yeni iş imkanlarının yaratıldığının bir işaretidir. Bu veri, tüketici harcamaları, üretim ve genel ekonomik aktivite hakkında fikir verir.

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