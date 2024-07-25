Tarımda korkutan tablo: Kuraklık nedeniyle rekolte düştü, süt krizi kapıda...
Türkiye'de yıllık üretilen 2-2.5 milyon ton ayçiçeğini karşılayan Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Konya ve Adana'yı vuran kuraklık nedeniyle rekoltenin 1-1.2 milyon tona düşmesi bekleniyor. CHP Milletvekili Fethi Gürer de sanayicilerin fiyat kırma girişimlerinin, süt üreticilerini zorladığını belirtti. Gürer, iklim değişikliği ile süt krizinin ağustos ayında ortaya çıkmasının olası olduğunu söyledi.
Gıda güvenliğinin temelini oluşturan tarımsal üretim, her gün yeni krizlerle karşı karşıya kalıyor.
Bu kapsamda aşırı sıcak hava ayçiçeği üretimini de olumsuz etkiledi. Türkiye’de yıllık tahmini 2-2.5 milyon ton ayçiçeği üretiliyor. Bunun yüzde 65’ini Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Konya ve Adana karşılıyor. Buraları vuran kuraklığın etkisiyle rekoltenin 1-1.2 milyon tona düşmesi bekleniyor.
Böyle giderse ayçiçeği yağında ithalatın artacağını vurgulayan Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, şunları kaydetti:
“Türkiye’nin ayçiçeğinde kendine yeterliliği 2022’de yüzde 51’di. Bu sene de Trakya bölgesinde ve Adana’da kuraklığa bağlı yüzde 50 rekolte düşüklüğü bekleniyor. Rekolte kaybında kuraklık dışında fiyat ve destek politikası da etkili. Mazotta, gübrede, tohumda, ilaçta ve sulamadaki fiyat artışı üreticinin ayçiçeği ekiminden uzaklaşmasına neden oluyor.”