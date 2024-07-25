Tarımda korkutan tablo: Kuraklık nedeniyle rekolte düştü, süt krizi kapıda...

“Türkiye’nin ayçiçeğinde kendine yeterliliği 2022’de yüzde 51’di. Bu sene de Trakya bölgesinde ve Adana’da kuraklığa bağlı yüzde 50 rekolte düşüklüğü bekleniyor. Rekolte kaybında kuraklık dışında fiyat ve destek politikası da etkili. Mazotta, gübrede, tohumda, ilaçta ve sulamadaki fiyat artışı üreticinin ayçiçeği ekiminden uzaklaşmasına neden oluyor.”