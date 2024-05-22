Tasarruf tedbirleri kamu çalışanlarını nasıl etkileyecek?
Kamuda tasarruf ve verimlilik paketi açıklandı ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki tasarruf tedbirleri kamu çalışanlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
Tasarruf tedbirleri kamuda çalışan 3,6 milyondan fazla memuru, sosyal hakları açısından yakından ilgilendirdiğini söyleyen Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan milyonların merak ettiği konuyu yazısında madde madde anlattı.
Genelgenin yıllık izin sürelerinden görevde atamalara, görev sırasında kullanılan iş kıyafetlerinden personel alımına kadar birçok alanda ciddi tedbirler getirdiğini belirten Noyan Doğan, Tasarruf tedbirleri kamu çalışanlarını nasıl etkileyecek? başlıklı yazısında konunun detaylarını paylaştı.
İşte Noyan Doğan'ın milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren yazısı:
- Kamu personeline zorunlu haller dışında fazla mesai yaptırılmayacak ve fazla çalışma ücreti veya nöbet ücreti ödenmeyecek. Fazla çalışma konusunda serbest zaman ve denkleştirme süresi kuralları uygulanacak.
Buna göre, tedbirler kapsamında haftalık çalışma saati haftanın farklı günlerine dağıtılabilecek ve personelin toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilecek. Denkleştirme iki aylık süre içinde tamamlanacak. Bu durumda tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında kamu personeli fazla mesai ücreti alamayacak.
Birikmiş izinler 3 yılda kullanılacak
- Çalışanlar yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerini aynı yıl içinde kullanacaklar. Önceki yıllardan hak kazanıp kullanmadıkları yıllık izinleri varsa da bunların üç yıl içinde tamamını kullanacaklar.