Taşerona kadroda son aşamaya gelindi! 2. torba yasada 100 bin işçi için müjde
TYP, KİT ve belediye işçilerinin odak noktası, TBMM'de devam eden 86 maddelik ikinci torba yasa tasarısında. Ayrıca, 100 bin taşerona kadro verilmesine yönelik çalışmalar da büyük bir merakla bekleniyor. Bu düzenlemeler, işçilerin çalışma koşullarında önemli değişiklikler getirebilir.
4D'li taşeron işçilerin kadro bekleyişi, görüşmeleri devam eden 86 maddelik torba yasada önemli bir konu olarak yer alıyor.
Meclisteki gelişmeler, taşeron işçiler tarafından dikkatle izleniyor. 4D sigorta türü, devlete ait kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm işçileri kapsıyor. Binlerce işçi, taşerona kadro düzenlemesinin yasada yer alıp almadığını merakla araştırıyor.
TAŞERON İŞÇİLERE YÖNELİK MADDE
Taşeron işçiler için kadro düzenlemesine dair umutlar yeniden yeşerdi. Torba yasanın ikinci bölümünde, taşeron işçilerin kadro almasına yönelik bir madde yer alıyor.