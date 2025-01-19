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Taşerona kadroda son aşamaya gelindi! 2. torba yasada 100 bin işçi için müjde

TYP, KİT ve belediye işçilerinin odak noktası, TBMM'de devam eden 86 maddelik ikinci torba yasa tasarısında. Ayrıca, 100 bin taşerona kadro verilmesine yönelik çalışmalar da büyük bir merakla bekleniyor. Bu düzenlemeler, işçilerin çalışma koşullarında önemli değişiklikler getirebilir.

Taşerona kadroda son aşamaya gelindi! 2. torba yasada 100 bin işçi için müjde - Sayfa 1

4D'li taşeron işçilerin kadro bekleyişi, görüşmeleri devam eden 86 maddelik torba yasada önemli bir konu olarak yer alıyor.

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Taşerona kadroda son aşamaya gelindi! 2. torba yasada 100 bin işçi için müjde - Sayfa 2

Meclisteki gelişmeler, taşeron işçiler tarafından dikkatle izleniyor. 4D sigorta türü, devlete ait kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm işçileri kapsıyor. Binlerce işçi, taşerona kadro düzenlemesinin yasada yer alıp almadığını merakla araştırıyor.

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Taşerona kadroda son aşamaya gelindi! 2. torba yasada 100 bin işçi için müjde - Sayfa 3

TAŞERON İŞÇİLERE YÖNELİK MADDE

Taşeron işçiler için kadro düzenlemesine dair umutlar yeniden yeşerdi. Torba yasanın ikinci bölümünde, taşeron işçilerin kadro almasına yönelik bir madde yer alıyor.

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Taşerona kadroda son aşamaya gelindi! 2. torba yasada 100 bin işçi için müjde - Sayfa 4

2023'te başlatılan bu çalışma, yaklaşık 100 bin taşeron işçiyi kapsayacak şekilde tasarlandı. Söz konusu madde görüşülüp kabul edilirse, Resmi Gazete’de yayımlanarak işçilerin çalışma koşullarını önemli ölçüde iyileştirecek. Taşeron işçiler, bu müjdeyi uzun süredir bekliyor.

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