Taşıt kredilerinde son durum! 250 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...

BDDK tarafından açıklanan verilere göre 28 Mart haftasında 66 milyar 253 milyon TL olan taşıt kredisi hacmi, 20 Haziran haftasında 59 milyar 70 milyon TL’ye kadar geriledi. Böylece taşıt kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı %2,5’e düştü.