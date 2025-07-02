Taşıt kredilerinde son durum! 250 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar...
Yüksek faiz ortamında konut ve ihtiyaç kredi hacminde artış sürerken, taşıt kredilerinde tam tersi tablo yaşanıyor. Taşıt kredisi hacmi 59 milyar 70 milyon TL’ye kadar geriledi ve toplam içindeki payı yüzde 2,5’e düştü. Araba alırken İhtiyaç kredisinin de kullanılması ve otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması kredi hacmini de etkiledi. Bu arada en düşük taşıt kredisi hangi bankalarda? 250 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL? İşte detaylar...
Merkez Bankasından faiz indirimi beklentisi artarken, kredi çekmek isteyen tüketiciler de heyecanla bekleyişe geçti. Ancak yüksek faiz ortamında konut ve ihtiyaç kredisi hacminde artış devam ederken, taşıt kredilerinde tam tersi bir tablo yaşanıyor.
BDDK tarafından açıklanan verilere göre 28 Mart haftasında 66 milyar 253 milyon TL olan taşıt kredisi hacmi, 20 Haziran haftasında 59 milyar 70 milyon TL’ye kadar geriledi. Böylece taşıt kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı %2,5’e düştü.
Öte yandan 2 Temmuz itibarıyla bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi/finansmanı oranlarına bakıldığında, 250 bin TL’nin çeşitli vadelerde geri ödeme tabloları şöyle: