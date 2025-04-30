Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi! İşte bank banka 300 bin TL'nin geri ödemesi
30 Nisan itibarıyla otomobil almayı düşünenler için taşıt kredilerindeki güncel durum dikkat çekiyor. Faiz oranlarındaki artışla birlikte bankalar da taşıt kredisi faizlerini yukarı yönlü güncelledi. Peki, 36 ay vadeli 300 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?
Faiz oranlarında yaşanan artış, taşıt kredisi faizlerinde de yükselişe neden oldu. 30 Nisan 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük taşıt kredisi faiz oranı, tüm vadelerde yüzde 3,45 seviyesinde bulunuyor.
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En düşük faizle taşıt kredisini hangi banka veriyor. İşte 36 ay vadeli 300 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödemesi...
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