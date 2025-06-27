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  4. Bankaların taşıt kredisi faizleri ne kadar? 400 Bin TL'lik kredinin aylık taksit tutarı belli oldu

Bankaların taşıt kredisi faizleri ne kadar? 400 Bin TL'lik kredinin aylık taksit tutarı belli oldu

Araç sahibi olmak isteyenler için taşıt kredisi seçenekleri merak konusu. Güncel faiz oranlarına göre, en düşük taşıt kredisi faizi %3,45 seviyesinde bulunuyor. Peki, 12 ay vadeli 400 bin TL tutarında bir taşıt kredisi çekildiğinde aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar oluyor?

Bankaların taşıt kredisi faizleri ne kadar? 400 Bin TL'lik kredinin aylık taksit tutarı belli oldu - Sayfa 1

Artan otomobil fiyatları nedeniyle araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, bankaların taşıt kredilerine yöneldi. Sıfır ve ikinci el araç piyasasında yaşanan fiyat artışları, nakit alımları zorlaştırırken kredi talebinde de önemli bir artışa yol açtı.

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Bankaların taşıt kredisi faizleri ne kadar? 400 Bin TL'lik kredinin aylık taksit tutarı belli oldu - Sayfa 2

Bankalar, taşıt kredisi kullanmak isteyen tüketicilere çeşitli seçenekler sunsa da, yükselen faiz oranları kredi maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. 

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Bankaların taşıt kredisi faizleri ne kadar? 400 Bin TL'lik kredinin aylık taksit tutarı belli oldu - Sayfa 3

Halihazırda piyasada sunulan en düşük taşıt kredisi faizi yüzde 3,45 seviyesinde bulunuyor. Bu yüksek oranlar, kredi kullanmayı düşünen vatandaşların ödeme planlarını yeniden değerlendirmesine yol açıyor.

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Bankaların taşıt kredisi faizleri ne kadar? 400 Bin TL'lik kredinin aylık taksit tutarı belli oldu - Sayfa 4

İşte 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisi için aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarı:

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