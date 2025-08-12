Taşıt kredisi oranlarında düşüş sürüyor! 400 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? İşte güncel oranlar
Tüketici kredilesi faiz oranlarında düşüşler devam ediyor. Araba alma hayali kuranlar için de taşıt finansmanı oranları uzun bir aranın ardından ilk defa bu hafta yüzde 3,00 seviyesinin altına geriledi. 36 ay vade ile sunulan taşıt kredilerinde en düşük oranlar hangi bankalarda? 400 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL? Ortalama otomobil fiyatı kaç TL oldu? Otomobil satışlarında son rakamlar nasıl? Fiyatlarda reel artış var mı? İşte detaylar...
Merkez Bankasının faiz indirimlerinin ardından kredi oranlarında yaşanan gevşeme, taşıt finansmanında da kendini göstermeye başladı.
Geçen hafta taşıt kredisi oranları yüzde 3 ve üzerinde seyrediyordu. Bu hafta ise araba alma hayali kuranlar için finansman oranları uzun bir aranın ardından ilk defa %3 seviyesinin altına geriledi.
EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ
12 Ağustos 2025 itibarıyla 36 ay vadede bankalarca sunulan en düşük taşıt finansmanı oranları şöyle:
Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)
Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr payı oranı)
Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)
Akbank: %3,25
Garanti BBVA: %3,59