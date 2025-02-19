Taşıt kredisinde oranlar geriledi, 250 bin TL'nin ödemesi değişti: İşte güncel oranlar...

19 Şubat 2025 itibarıyla bankalarca sunulan kredi/finansman seçeneklerine bakıldığında; geçen haftaya göre 36-48 ay vadeli taşıt kredisi oranlarında yeni düşük seviyeler görüldü.

Buna göre 250 bin TL kredi için, vadeye göre en düşük oranlar ve ödeme planları şöyle gerçekleşiyor: