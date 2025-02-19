Taşıt kredisinde oranlar geriledi, 250 bin TL'nin ödemesi değişti: İşte güncel oranlar...
Taşıt kredisi oranlarında gerileme devam ediyor. Bankalarca sunulan kredi/finansman seçeneklerine bakıldığında; geçen haftaya göre 36-48 ay vadeli taşıt kredisi oranlarında yeni düşük seviyeler görüldü. Buna göre 250 bin TL taşıt finansmanı için oranlar yüzde 3,15 seviyesine kadar geriledi. En düşük oran hangi bankada ve güncel geri ödeme tabloları nasıl oluştu? İşte detaylar...
Son haftalarda tüketici kredisi oranlarında yaşanan düşüş trendi, bir miktar yavaşlasa da devam ediyor. Toplam krediler arasında en düşük ağırlığa sahip taşıt kredisi oranlarında da dikkat çeken gerilemeler yaşanıyor.
19 Şubat 2025 itibarıyla bankalarca sunulan kredi/finansman seçeneklerine bakıldığında; geçen haftaya göre 36-48 ay vadeli taşıt kredisi oranlarında yeni düşük seviyeler görüldü.
Buna göre 250 bin TL kredi için, vadeye göre en düşük oranlar ve ödeme planları şöyle gerçekleşiyor:
250 BİN TL FİNANSMAN/12 AY GERİ ÖDEME
-En Düşük Oran: %3,45 (Kâr Payı Oranı)
-Banka: Kuveyt Türk (Taşıt Finansmanı)
-Aylık taksit: 27 bin 393 TL
-Toplam geri ödeme: 330 bin 153 TL