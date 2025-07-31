Taşıt kredisinde oranlar geriledi: Araç almak için doğru zaman mı? İşte 250 bin TL’nin geri ödemesi
TCMB’nin faiz indiriminin ardından kredi oranlarında başlayan düşüş taşıt finansmanında da kendini gösterdi. Geçen hafta yüzde 3,45 olan en uygun taşıt finansmanı bu hafta yüzde 3,00’e kadar geriledi. En düşük taşıt kredisi/finansmanı oranları hangi bankalarda? Taşıt kategorisinde en sık talep edilen 250 bin TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar...
Merkez Bankasının faiz indirimi kararının ardından araba hayali kuran tüketiciler de taşıt kredilerini yakın takibe aldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre taşıt kredilerinin toplam hacmi;
-18 Temmuz ile biten haftada 57 milyar 62 milyon TL olarak gerçekleşti.
-Bir önceki hafta söz konusu kredilerin hacmi 58 milyar 629 milyon TL olmuştu.
-Böylece TCMB kararı öncesine de denk gelen haftada, taşıt kredisi hacmi 1 milyar 567 milyon TL geriledi.
EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİLERİ
Rakamlar, faiz indirimi sürecinde kredi talebinde de gerileme yaşandığı ve tüketicinin “bekle-gör” konumuna geçtiği izlenimini beraberinde getirdi.
31 Temmuz 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi/finansmanı oranları şöyle: