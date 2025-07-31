Taşıt kredisinde oranlar geriledi: Araç almak için doğru zaman mı? İşte 250 bin TL’nin geri ödemesi

-18 Temmuz ile biten haftada 57 milyar 62 milyon TL olarak gerçekleşti.

-Bir önceki hafta söz konusu kredilerin hacmi 58 milyar 629 milyon TL olmuştu.

-Böylece TCMB kararı öncesine de denk gelen haftada, taşıt kredisi hacmi 1 milyar 567 milyon TL geriledi.