Taşıt kredisinde oranlar geriledi! 250 bin TL'nin geri ödemesi değişti: İşte güncel tutarlar...
Geçen hafta yüzde 3,45 seviyesinde bulunan taşıt kredisi oranları, bu hafta yüzde 3,00 seviyesine kadar geriledi. 250 bin TL taşıt finansmanı için 12, 24, 36 ve 48 ayda geri ödeme tabloları da değişti. En düşük oranlı taşıt finansmanı hangi bankada? TCMB’den faiz indirimleri beklenirken, tüketiciler nasıl hareket etmeli? İşte konuya ilişkin detaylar...
Merkez Bankasının yarın gerçekleştireceği kritik faiz toplantısı öncesinde kredilerde de hareketlilik devam ediyor. Araba hayali kuranların dikkatle takip ettiği taşıt kredisi oranlarına da bu hafta yeni indirim geldi.
Geçen hafta %3,45 seviyesinde bulunan taşıt kredisi oranları bu hafta %3,00 seviyesine kadar geriledi.
250 bin TL taşıt finansmanı için vadeye göre son ödeme tabloları şöyle oluştu:
250 BİN TL FİNANSMAN/12 AY GERİ ÖDEME
- En Düşük Oran: %3,10 (Kâr Payı Oranı)
- Banka: Kuveyt Türk (Taşıt Finansmanı)
- Aylık taksit: 26 bin 684 TL
- Toplam geri ödeme: 321 bin 650 TL