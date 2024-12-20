Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi? İşte güncel geri ödeme tutarları
Tüketiciler, son 1 aylık dönemde 1,5 milyar liralık taşıt kredisi kullandı. Yeni yıla girerken “en uygun, en düşük taşıt kredisi” ve “en ucuz otomobil kredisi” aramaları da hız kazandı. Bankalara bakıldığında 12 ve 24 ay için en ucuz taşıt finansmanı oranı Kuveyt Türk tarafından yüzde 3,72 ile sunuluyor. Buna göre 100 bin TL taşıt finansmanının geri ödemesi, sırasıyla 134 bin TL ve 171 bin TL olarak gerçekleşiyor.
Merkez Bankası'nın kritik faiz toplantısına bir haftadan az bir süre kala, taşıt kredisi oranları da bankalar ve tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Sıfır ve ikinci el oto pazarı da satışların canlanması için kredi oranlarında gerçekleşecek muhtemel indirimlere kilitlendi.
Özellikle ikinci le piyasada durgunluk yaşanırken; arabam.com verilerine göre, kasım ayında ortalama ikinci el araç fiyatlarında, aylık bazda yüzde 1,8’lik reel gerileme yaşandı.
TAŞIT KREDİLERİNDE SON DURUM
BDDK verilerine göre 15 Kasım ile sona eren haftada 74 milyar TL olan taşıt kredilerinin büyüklüğü ise 13 Aralık haftasında 75,45 milyar liraya kadar yükseldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bütün tüketici kredileri arasında taşıt kredilerinin payı en düşük seviyede yer alsa da, son 4 haftalık süreçte tüketicilerin yaklaşık 1,5 milyar liralık taşıt kredisi çektiği görülüyor.