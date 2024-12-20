Taşıt kredisinde son durum: Oranlar geriledi mi? İşte güncel geri ödeme tutarları

TAŞIT KREDİLERİNDE SON DURUM

BDDK verilerine göre 15 Kasım ile sona eren haftada 74 milyar TL olan taşıt kredilerinin büyüklüğü ise 13 Aralık haftasında 75,45 milyar liraya kadar yükseldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bütün tüketici kredileri arasında taşıt kredilerinin payı en düşük seviyede yer alsa da, son 4 haftalık süreçte tüketicilerin yaklaşık 1,5 milyar liralık taşıt kredisi çektiği görülüyor.