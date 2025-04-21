Taslak hazırlandı: Ücretli doğum izni 1 yıla çıkarılıyor, kreş desteği geliyor
Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin yıllık izninin 20 günden 10 güne indirilmesine KDK 'dur' dedi. Yeni taslak çalışmada ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1.5 yıla çıkarılması planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek.
DOĞUM İZNİ NE KADAR?
Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir.
SÜT İZNİ SÜRESİ NE KADAR?
Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışan kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Süt izinleri toplu değil, günlük olarak kullanılmalı.
DOĞUM SONRASI YARI ZAMANLI ÇALIŞMA NASIL OLUYOR?
Doğum yapan çalışan anneler analık izni sonrasında, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilir. Kısmi ve part-time çalışma da yapabilir. Bu süreçte çalışana mali ve sosyal yardım haklarının yarısı ödenir. Ancak yıllık izinler bu kapsamda değildir.