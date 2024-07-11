Tatil bölgelerinde mekanlar boş kaldı, dublör müşteri dönemi başladı
Tatil bölgelerindeki fiyatlar gündemdeki yerini korurken, bazı tatil bölgelerinde dublör müşteri dönemi başladı.
Fahiş fiyatlı mekânlar bu yaz müşteri bulmakta zorlanıyor. Özellikle turistik ilçelerde fahiş hesap ödemek zorunda kalan müşteriler, restoran ve kafelerden elini ayağını çekmeye başladı.
İşletmeler çareyi sahte müşteri aramakta buldu. İzmir'in Çeşme ilçesinde bir işletmenin verdiği ilan dikkat çekti.
Sosyal medyada gündem olan ilana göre mekân dolu gözüksün diye 4 saatliğine sahte müşterilere bin 500 TL ücret teklif edildi.
Sosyal medyaya düşen ilanda işletmenin ismi ise belirtilmedi.