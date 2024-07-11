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  4. Tatil bölgelerinde mekanlar boş kaldı, dublör müşteri dönemi başladı

Tatil bölgelerinde mekanlar boş kaldı, dublör müşteri dönemi başladı

Tatil bölgelerindeki fiyatlar gündemdeki yerini korurken, bazı tatil bölgelerinde dublör müşteri dönemi başladı. 

Tatil bölgelerinde mekanlar boş kaldı, dublör müşteri dönemi başladı - Sayfa 1

Fahiş fiyatlı mekânlar bu yaz müşteri bulmakta zorlanıyor. Özellikle turistik ilçelerde fahiş hesap ödemek zorunda kalan müşteriler, restoran ve kafelerden elini ayağını çekmeye başladı. 

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Tatil bölgelerinde mekanlar boş kaldı, dublör müşteri dönemi başladı - Sayfa 2

İşletmeler çareyi sahte müşteri aramakta buldu. İzmir'in Çeşme ilçesinde bir işletmenin verdiği ilan dikkat çekti.

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Tatil bölgelerinde mekanlar boş kaldı, dublör müşteri dönemi başladı - Sayfa 3

Sosyal medyada gündem olan ilana göre mekân dolu gözüksün diye 4 saatliğine sahte müşterilere bin 500 TL ücret teklif edildi.

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Tatil bölgelerinde mekanlar boş kaldı, dublör müşteri dönemi başladı - Sayfa 4

Sosyal medyaya düşen ilanda işletmenin ismi ise belirtilmedi.

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