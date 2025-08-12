Tatil seyahatlerinin en çok tercih edilen şirketiydi! Hisseleri için fiyat tahmini geldi
Borsa İstanbul’un değerli havayolu şirketleri arasında gösterilen Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) hisseleri için hedef fiyat tahmini açıklandı.
11 Ağustos’ta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yaklaşık %0,60 artışla 11.038,32 puana yükselirken işlem hacmi ise 100 milyar TL’yi aştı.
Endeks, genel alımların etkisiyle psikolojik direnç seviyesi olan 11.000’i korumayı sürdürdü. 12 Ağustos sabahına yatay bir başlangıç yapan BIST 100, önceki kapanışına yakın 11.041,82 puandan güne başladı.
PEGASUS İÇİN 3 ŞİRKETTEN FİYAT TAHMİNİ
Günün ilk yarısında ise borsa %0,87 oranında düşüşle 10.942,08 puana gerilerken dev şirket Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) için 3 aracı kurumun fiyat tahmini gündeme geldi.