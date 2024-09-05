Tatil sezonu uzadı, fiyatlar düştü: İşte bölge bölge konaklama fiyatları...

Ortalama yüzde 30 düşüyor

Bodrum’da 5 yıldızlı otellerde dört gece beş gün her şey dahil iki kişilik fiyatlar ortalama 36 bin liradan başlıyor. Aynı tarihlerde 3 ve 4 yıldızlı oda-kahvaltı şeklinde konaklamak istenirse de 20 ila 25 bin lira arasında bütçe ayırmak gerekiyor. Bodrum’da eylülde iki kişilik dört gece beş gün en pahalı otel ise 296 bin lirayı buluyor.