Tatil sezonu uzadı, fiyatlar düştü: İşte bölge bölge konaklama fiyatları...
Yüksek sezonda artan fiyatlar nedeniyle umduğunu bulamayan yerli turist tatilini sezon sonuna erteledi. Eylül-ekim ve kasım aylarında tatil yapmanın faturası ise yüksek sezona göre yüzde 50’ye varan oranlarda daha uyguna geliyor. Özellikle kasım ayında her şey dahil 5 yıldızlı otellerde dört gece beş gün iki kişi için fiyatlar ortalama 15 bin liradan başlıyor...
Turizm sezonunda konaklama fiyatlarındaki artış nedeniyle, yerli turist tatilini son dakikaya bıraktı ve fiyatların yüzde 50 daha ucuz olduğu düşük sezona erteledi.
Turizmciler, daha uygun fiyatlarla tatil yapmak isteyenlerin ve yaz boyunca tatil planı yapmayanların ‘son dakika’ fırsatlarını değerlendirdiğini belirterek sezonun uzadığına dikkat çekiyorlar.
Peki eylül, ekim ve kasım aylarında fiyatlar nasıl?
Rezervasyon sitelerinden edinilen bilgiye göre, özellikle ekim
ve kasım aylarında fiyatlar ortalama yüzde 10 düşerken bu oran bazı otellerde yüzde 50’ye ulaştı.
Özellikle her şey dahil otellerde kasım ayında dört gece beş gün iki kişi için fiyatlar ortalama 15 bin liraya kadar düşüyor. İşte bölge bölge konaklama fiyatları...
Ortalama yüzde 30 düşüyor
Bodrum’da 5 yıldızlı otellerde dört gece beş gün her şey dahil iki kişilik fiyatlar ortalama 36 bin liradan başlıyor. Aynı tarihlerde 3 ve 4 yıldızlı oda-kahvaltı şeklinde konaklamak istenirse de 20 ila 25 bin lira arasında bütçe ayırmak gerekiyor. Bodrum’da eylülde iki kişilik dört gece beş gün en pahalı otel ise 296 bin lirayı buluyor.