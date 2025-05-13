Tatil sezonu yaklaşıyor: Yunan adalarına gitmenin maliyeti ne kadar? İşte detaylar...
Türk turistlerin akın ettiği Yunan adalarının maliyeti ortaya çıktı. İşte vizeden ulaşıma kadar ortaya çıkan fiyat tablosu...
Son zamanlarda Türk turistlerin en çok tercih ettiği lokasyonların başında Yunanistan geliyor. Tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenler deniz yoluyla adalara ulaşabiliyor.
İDO yeni tarifelerini açıkladı ve fiyatlar belli oldu.
VİZE İÇİN GEREKEN BELGELER
Kapıda vize uygulamasından yararlanmak için vize başvuru formu, pasaportun ilk sayfasının taranmış görüntüsü, varsa daha önceki Schengen vizelerinin taranmış görüntüsü, nüfus cüzdanının önlü arkalı taranmış görüntüsü, biyometrik fotoğraf, sağlık sigortası, son 3 aya ait banka hesap özeti, feribot bileti, otel rezervasyon konfirmesi, kapıda vize dilekçesi gerekiyor.
VİZE ÜCRETİ NE KADAR?
Kapıda vizenin ücreti 85 euro olarak belirlendi. 0-18 yaş içindeki çocuklar için de aynı evraklar hazırlanırken vize ücreti 20 euro olarak belirlendi. Kapıda vizeyle en fazla 6 gece 7 gün seyahat edilecek ve vize tek giriş özelliğine sahip olacak. Her seyahatte vizenin yenilenmesi gerekecek.