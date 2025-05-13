Tatil sezonu yaklaşıyor: Yunan adalarına gitmenin maliyeti ne kadar? İşte detaylar...

VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Kapıda vizenin ücreti 85 euro olarak belirlendi. 0-18 yaş içindeki çocuklar için de aynı evraklar hazırlanırken vize ücreti 20 euro olarak belirlendi. Kapıda vizeyle en fazla 6 gece 7 gün seyahat edilecek ve vize tek giriş özelliğine sahip olacak. Her seyahatte vizenin yenilenmesi gerekecek.