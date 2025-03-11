Tavukçuluk Enstitüsü yerli ve milli tavuklara isim verdi: ATAK-S, ATABEY, AKBAY...
Türkiye yerli ve milli tavuk üretimine başladı. Dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği tavuklar isimleriyle de dikkat çekiyor. ATAK, ATAK-S, ATABEY ve AKBAY isimli yerli tavukların sektöre katkı sağlaması bekleniyor.
Türkiye, tavukçuluk sektöründe yerli üretime katkı sağlayacak yeni tavuk ırklarını üretti. Dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği ATAK, ATAK-S, ATABEY ve AKBAY isimli yerli tavukların sektöre katkı sağlaması bekleniyor.
Türk yumurtasına ilgi arttı
Dünya kuş gribi ile mücadele ederken, üretimin düşmesi Türk yumurtası ve tavuğuna ilgiyi artırdı.
Ebeveyn tavuk üretiliyor
Türkiye'de üretilen tavuk ürünlerinde ihracat hızlanırken Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü, yıllık 100 ile 100 bin ebeveyn tavuk üreterek sektörün ihtiyacını karşılıyor.
"Türkiye’nin yumurtacı ebeveyn ihtiyacı karşılanıyor"
TRT Hbaer'e konuşan TAGEM Yumurtacılık Enstitüsü Müdürü Ahmet Uçar, tavuk üretimiyle 700 bin liralık kaynak Türkiye’de kaldığını dikkat çekerek, “Özellikle Amerika’da son dönemde ciddi kayıplar oldu. Bizden yumurta talep eder hale geldiler. Tamamen dışa bağımlılık bitti. Tüm Türkiye’nin yumurtacı ebeveyn ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahibiz” dedi.