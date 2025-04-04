TCMB rezervlerindeki erimenin Türkiye ekonomisine etkileri!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde erime sürüyor. TCMB net rezervleri bir haftada 6 milyar dolar azaldı. Rezervlerinin erimesi, Türkiye ekonomisi için ciddi riskler oluşturabilir. Peki, bu riskler nelerdir? İşte, TCMB rezervlerindeki erimenin Türkiye ekonomisine etkileri…
TCMB rezervlerindeki erimenin Türkiye ekonomisine etkileri
Döviz kuru istikrarsızlığı
Rezervlerin azalması, Türk lirasının (TL) değer kaybetmesine neden olabilir. Bu durum, ithal malların fiyatlarının artmasıyla enflasyonu tetikleyebilir. Döviz kurundaki dalgalanmalar, yatırımcı güvenini sarsarak sermaye çıkışlarına yol açabilir.
Enflasyonun yükselmesi
TL'nin değer kaybı, ithal girdi maliyetlerini artırarak enflasyonu yükseltebilir. Yüksek enflasyon, halkın alım gücünü düşürerek ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir.
Dış borç ödemelerinde zorluk
Rezervlerin azalması, Türkiye'nin dış borçlarını ödeme kapasitesini zayıflatabilir. Bu durum, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notunu düşürmesine neden olabilir. Kredi notunun düşmesi, Türkiye'nin dış borçlanma maliyetlerini artırabilir.