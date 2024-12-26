TCMB toplantı sayısını azalttı: Dünyada merkez bankaları kaç toplantı yapıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yol haritasında faiz kararı alınan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının sayısını 12’den 8’e düşürdü. TCMB’nin geçmiş yıllarda da uygulanan bu kararı yorumlara neden olurken, dünyada merkez bankaları yılda kaç toplantı yapıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararları için toplantı sayısını 12’den 8’e düşürmesi dikkat çekerken, dünyadaki örnekleri de merak edildi.
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