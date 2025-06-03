Tek bir hisseye 1,25 milyar TL yatırım! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde oldu

Borsada 3 Haziran Salı günü genel olarak alım ağırlıklı fiyat hareketleri yaşandı ve BİST100 endeksi yüzde 2,98 yükselişle 9.277,01 puandan kapanış yaptı. Aynı gün BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +5,39 milyar TL, BİST30 endeksinde ise +4,89 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise +5,97 milyar TL olarak kaydedildi.

İşte salı günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...