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  4. Tek bir hisseye 1,25 milyar TL yatırım! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde oldu

Tek bir hisseye 1,25 milyar TL yatırım! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde oldu

Borsa İstanbul'un yükselişle kapandığı haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların en çok alım-satım gerçekleştirdiği hisseler belli oldu.

Tek bir hisseye 1,25 milyar TL yatırım! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde oldu - Sayfa 1

Borsada 3 Haziran Salı günü genel olarak alım ağırlıklı fiyat hareketleri yaşandı ve BİST100 endeksi yüzde 2,98 yükselişle 9.277,01 puandan kapanış yaptı. Aynı gün BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı +5,39 milyar TL, BİST30 endeksinde ise +4,89 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise +5,97 milyar TL olarak kaydedildi.

İşte salı günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Tek bir hisseye 1,25 milyar TL yatırım! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde oldu - Sayfa 2

10 - Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)
Aktif Fark: -112 milyon 440 bin TL

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Tek bir hisseye 1,25 milyar TL yatırım! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde oldu - Sayfa 3

9 - Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET)
Aktif Fark: -113 milyon 967 bin TL

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Tek bir hisseye 1,25 milyar TL yatırım! Borsada en çok alım-satım bu hisselerde oldu - Sayfa 4

8 - Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS)
Aktif Fark: -116 milyon 448 bin TL

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