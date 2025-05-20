Tek bir hisseye 1,3 milyar TL! Bu hisseyi alan kazandı: İşte en çok para girişi-çıkışı olan hisseler
Borsanın düşüşle kapandığı 20 Mayıs Salı günü, toplam 3,3 milyar TL’lik para çıkışı yaşanırken, bir hisseye 1,3 milyar TL’nin üzerinde para girişi oldu
Borsada 20 Mayıs Salı günü BİST100 endeksi günü yüzde 1,60’lık düşüşle 9.514,01 puandan tamamladı.
Günün öne çıkan verilerine göre, BİST100 endeksinde aktif alış-satış farkı -1.439.845.000 TL olarak gerçekleşti. Aynı gün BİST30 endeksindeki aktif fark ise -80.381.310 TL oldu.
Tüm hisseler bazında bakıldığında, toplam aktif işlem farkı -3.350.501.000 TL seviyesine ulaştı.
İşte bugün para çıkışı olan hisseler...