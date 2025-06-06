Tek bir hisseye 2,18 milyar TL girdi! Şimdi herkes bu hissede! Yatırımcılar adeta akın etti

Borsada 2-5 Haziran haftasında BİST100 endeksi yüzde 5,18 yükselişle 9.486,56 puandan kapanış yaptı. Hafta boyunca BİST100 endeksinde alış ve satış işlemlerinde aktif fark 11,85 milyar TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde aktif fark 11,10 milyar TL seviyesinde oldu. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı 11,05 milyar TL olarak kaydedildi.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...