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  4. Tek bir hisseye 2,18 milyar TL girdi! Şimdi herkes bu hissede! Yatırımcılar adeta akın etti

Tek bir hisseye 2,18 milyar TL girdi! Şimdi herkes bu hissede! Yatırımcılar adeta akın etti

Borsa İstanbul’da geride kalan haftada yatırımcıların en çok para girişi ve çıkışı yaptığı hisseler belli oldu.

Tek bir hisseye 2,18 milyar TL girdi! Şimdi herkes bu hissede! Yatırımcılar adeta akın etti - Sayfa 1

Borsada 2-5 Haziran haftasında BİST100 endeksi yüzde 5,18 yükselişle 9.486,56 puandan kapanış yaptı. Hafta boyunca BİST100 endeksinde alış ve satış işlemlerinde aktif fark 11,85 milyar TL olarak gerçekleşirken, BİST30 endeksinde aktif fark 11,10 milyar TL seviyesinde oldu. Tüm hisselerde ise toplam aktif işlem farkı 11,05 milyar TL olarak kaydedildi.

İşte bu hafta en çok para çıkışının olduğu hisseler...

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Tek bir hisseye 2,18 milyar TL girdi! Şimdi herkes bu hissede! Yatırımcılar adeta akın etti - Sayfa 2

10 - 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO)
Aktif fark: -216 milyon 254 bin TL

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Tek bir hisseye 2,18 milyar TL girdi! Şimdi herkes bu hissede! Yatırımcılar adeta akın etti - Sayfa 3

9 - Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO)
Aktif fark: -221 milyon 323 bin TL

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Tek bir hisseye 2,18 milyar TL girdi! Şimdi herkes bu hissede! Yatırımcılar adeta akın etti - Sayfa 4

8 - Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS)
Aktif fark: -226 milyon 680 bin TL

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