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  4. Tek bir hisseye 3 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler

Tek bir hisseye 3 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler

Borsada geride kalan haftada en çok para girişi ve çıkışının olduğu hisseler açıklandı.

Tek bir hisseye 3 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler - Sayfa 1

Borsada 16-20 Haziran haftasında BİST100 endeksi yüzde 1,17 düşüşle 9203,37 puandan haftayı kapattı. Geride kalan haftada BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -1.584.489.000 TL olurken, BİST30 endeksinde +1.525.415.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -9.555.687 TL aktif işlem farkı kaydedildi. 

İşte borsada para çıkışının en yüksek olduğu hisseler...

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Tek bir hisseye 3 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler - Sayfa 2

10 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Aktif fark: -385.016.800 TL

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Tek bir hisseye 3 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler - Sayfa 3

9 - Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)
Aktif fark: 211.757.000 TL

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Tek bir hisseye 3 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler - Sayfa 4

8 - Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK)
Aktif fark: 427.658.200 TL

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