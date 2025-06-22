Tek bir hisseye 3 milyar TL! Bu hisselere adeta para yağdı: İşte yatırımcıların en gözde hisseler
Borsada geride kalan haftada en çok para girişi ve çıkışının olduğu hisseler açıklandı.
Borsada 16-20 Haziran haftasında BİST100 endeksi yüzde 1,17 düşüşle 9203,37 puandan haftayı kapattı. Geride kalan haftada BİST100 endeksinde aktif alış-satışlarda aktif fark -1.584.489.000 TL olurken, BİST30 endeksinde +1.525.415.000 TL aktif fark gerçekleşti. Tüm hisselerde ise -9.555.687 TL aktif işlem farkı kaydedildi.
İşte borsada para çıkışının en yüksek olduğu hisseler...
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