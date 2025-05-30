Tek günde 3,6 milyar TL’lik dev çıkış! Borsada en çok hareketlilik bu hisselerde yaşandı

Borsada haftanın son işlem gününde satış baskısı etkili oldu. BİST100 endeksi yüzde 1,65 değer kaybederek 9.019,57 puandan kapandı.

BİST100’de aktif işlem farkı -3,64 milyar TL, BİST30’da ise -2,96 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı ise -5,09 milyar TL olarak kaydedildi.

Endekslerin düştüğü bugün hem pozitif hem negatif işlem farkıyla öne çıkan hisseler dikkat çekti.

İşte cuma günü en çok para çıkışının olduğu hisseler...