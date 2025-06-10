Tek günde 4,76 milyar TL girdi! Borsada bu hisselere adeta para aktı: Yatırımcılar fırsatı kaçırmadı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10 Haziran Salı gününü yüzde 1,82 artışla 9.659,31 puandan kapattı. Aynı gün BIST 100’de aktif alış-satış farkı +4,36 milyar TL, BIST 30’da ise +4,07 milyar TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı +4,76 milyar TL oldu. Endeksin yükseldiği günde, aktif işlem farkı pozitif ve negatif olan bazı hisseler dikkat çekti.

İşte salı günü para çıkışının en çok olduğu hisseler...