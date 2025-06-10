Tek günde 4,76 milyar TL girdi! Borsada bu hisselere adeta para aktı: Yatırımcılar fırsatı kaçırmadı
Kurban Bayramı sonrası haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10 Haziran Salı gününü yüzde 1,82 artışla 9.659,31 puandan kapattı. Aynı gün BIST 100’de aktif alış-satış farkı +4,36 milyar TL, BIST 30’da ise +4,07 milyar TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı +4,76 milyar TL oldu. Endeksin yükseldiği günde, aktif işlem farkı pozitif ve negatif olan bazı hisseler dikkat çekti.
İşte salı günü para çıkışının en çok olduğu hisseler...