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  4. Tek günde 4,76 milyar TL girdi! Borsada bu hisselere adeta para aktı: Yatırımcılar fırsatı kaçırmadı

Tek günde 4,76 milyar TL girdi! Borsada bu hisselere adeta para aktı: Yatırımcılar fırsatı kaçırmadı

Kurban Bayramı sonrası haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul'da en çok para girişi ve çıkışının yaşandığı hisseler belli oldu.

Tek günde 4,76 milyar TL girdi! Borsada bu hisselere adeta para aktı: Yatırımcılar fırsatı kaçırmadı - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10 Haziran Salı gününü yüzde 1,82 artışla 9.659,31 puandan kapattı. Aynı gün BIST 100’de aktif alış-satış farkı +4,36 milyar TL, BIST 30’da ise +4,07 milyar TL olarak gerçekleşti. Tüm hisselerde toplam aktif işlem farkı +4,76 milyar TL oldu. Endeksin yükseldiği günde, aktif işlem farkı pozitif ve negatif olan bazı hisseler dikkat çekti.

İşte salı günü para çıkışının en çok olduğu hisseler...

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Tek günde 4,76 milyar TL girdi! Borsada bu hisselere adeta para aktı: Yatırımcılar fırsatı kaçırmadı - Sayfa 2

10 - Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)
Aktif fark: -124 milyon 890 bin TL

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Tek günde 4,76 milyar TL girdi! Borsada bu hisselere adeta para aktı: Yatırımcılar fırsatı kaçırmadı - Sayfa 3

9 - Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM)
Aktif fark: -132 milyon 645 bin TL

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Tek günde 4,76 milyar TL girdi! Borsada bu hisselere adeta para aktı: Yatırımcılar fırsatı kaçırmadı - Sayfa 4

8 - Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO)
Aktif fark: -151 milyon 651 bin TL

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