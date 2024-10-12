Teknik analizde kullanılan "osilatör" nedir? Osilatör çeşitleri nelerdir?

Momentum

Momentum bir hız göstergesidir ve içinde bulunulan trendin hızını ölçer. Bu indikatörün en büyük özelliği hem trend yapan hem de yatay seyreden piyasalarda kullanılabiliyor olmasıdır. Bir momentum göstergesi 100 civarında salınan bir çizgi ile gösterilir. Bir momentum göstergesi bir osilatör olduğu için fiyat-trend analizinde kullanılması gerekir