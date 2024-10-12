Teknik analizde kullanılan "osilatör" nedir? Osilatör çeşitleri nelerdir?
Yatırımcılara fiyat hareketlerinin momentumunu, aşırı alım satım koşullarını ve trend değişimlerini anlama konusunda yol gösteren osilatörler borsa grafiklerinde fiyat hareketlerinin analizi için kullanılan bir indikatördür. Değişken piyasalarda en iyi şekilde çalışan osilatörlerin amacı, piyasadaki trendlerin dönüş noktalarını belirlemek, yön değişiklikleri, aşırı alım veya aşırı satış seviyeleri ve fiyat ile gösterge davranışları arasındaki farklılıkları tespit etmektir.
Osilatör nedir?
Teknik analizde ve borsa analizi sırasında fiyat ve eğilim yönünü hesaplamak amacıyla kullanılan osilatör, en popüler matematiksel yöntemdir. Genellikle sıfır çizgisi veya belirlenen referans aralığına göre değerlendirilen sinyaller üretir. Peki, osilatör çeşitleri nelerdir?
Osilatör çeşitleri
CCI (Commodity Channel Index)
CCI, Donald Lambert tarafından 1980 yılında emtia piyasaları için geliştirilen bir indikatördür. CCI indikatörü, yeni bir trendi belirlemek veya aşırı alım-satım bölgelerine gelmiş hisse emtia veya menkul kıymetlerin piyasa koşullarını belirlemek için kullanılabilecek çok taraflı bir göstergedir.
Stokastik osilatör
George C. Lane tarafından geliştirilen stokastik osilatör, popüler bir aşırı alım-satım göstergesidir. Stokastik osilatör, fiyat hareketlerinin momentumunu ölçer. Stokastik, bir enstrümanın kapanış fiyatının, belirli sayıda geçmiş dönem boyunca fiyatın en yüksek ve en düşük aralığına göre konumuna odaklanarak çalışır ve daima 0 ile 100 sınırları arasında dalgalanır.
Momentum
Momentum bir hız göstergesidir ve içinde bulunulan trendin hızını ölçer. Bu indikatörün en büyük özelliği hem trend yapan hem de yatay seyreden piyasalarda kullanılabiliyor olmasıdır. Bir momentum göstergesi 100 civarında salınan bir çizgi ile gösterilir. Bir momentum göstergesi bir osilatör olduğu için fiyat-trend analizinde kullanılması gerekir