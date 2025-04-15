Teknik analizin temel taşı: Fincan kulp (Cup and Handle) formasyonu nedir?

2-) Kulp (Handle)

Kulp (Handle), fincanın sağ tepesinden sonra oluşan, daha kısa süreli ve hafif bir aşağı yönlü düzeltmedir. Kulp genellikle fincanın derinliğinin üçte biri veya yarısı kadar bir düşüş gösterir. Kulp, aşağı doğru eğimli bir trend çizgisi veya kısa bir konsolidasyon alanı şeklinde oluşabilir. Kulp, yatırımcıların kar realizasyonu yapması veya piyasanın kısa bir süre kararsız kalması sonucu oluşur.