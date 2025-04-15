Teknik analizin temel taşı: Fincan kulp (Cup and Handle) formasyonu nedir?
Fincan kulp (Cup and Handle) formasyonu, teknik analizde görülen ve genellikle yükselişin devam edeceğine işaret eden bir grafik formasyonudur. Adını, bir fincana ve onun yanındaki kulpa benzeyen şeklinden alır. Bu formasyon, bir varlığın fiyat grafiğinde belirli bir süre boyunca oluşan ve yatırımcılara potansiyel alım fırsatları sunan bir yapıdır.
Fincan kulp formasyonunun temel bileşenleri nelerdir?
1-) Fincan (Cup)
Fincan (Cup), uzun bir yükseliş trendinin ardından oluşan, yuvarlak veya "U" şeklinde bir düşüş hareketidir. Bu düşüş, kar realizasyonları veya genel piyasa düzeltmeleri nedeniyle yaşanabilir. Dip noktası genellikle belirgin ve yuvarlaktır. Keskin "V" şeklinde bir dip ideal değildir. Fincanın sol ve sağ kenarları (tepeleri) yaklaşık olarak aynı seviyede olmalıdır. Bu tepeler, önceki yükseliş trendinin zirvesine yakın olabilir.
2-) Kulp (Handle)
Kulp (Handle), fincanın sağ tepesinden sonra oluşan, daha kısa süreli ve hafif bir aşağı yönlü düzeltmedir. Kulp genellikle fincanın derinliğinin üçte biri veya yarısı kadar bir düşüş gösterir. Kulp, aşağı doğru eğimli bir trend çizgisi veya kısa bir konsolidasyon alanı şeklinde oluşabilir. Kulp, yatırımcıların kar realizasyonu yapması veya piyasanın kısa bir süre kararsız kalması sonucu oluşur.
Fincan kulp formasyonu nasıl yorumlanır?
1-) Yükselişin devamı
Fincan kulp formasyonu, genellikle bir yükseliş trendinin ortasında veya sonunda oluşur ve bu trendin devam edeceğine işaret eder.