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  4. Teknik analizin temel taşı: İndikatör nedir?

Teknik analizin temel taşı: İndikatör nedir?

İndikatör, finansal piyasalarda kullanılan ve teknik analiz yaparken yatırımcılara yardımcı olan matematiksel hesaplamalardır. Fiyat grafiklerinde çizgiler veya şekiller olarak gösterilen indikatörler, yatırımcılara alım-satım sinyalleri vererek karar verme süreçlerinde yol gösterir.

Teknik analizin temel taşı: İndikatör nedir? - Sayfa 1

İndikatörlerin temel mantığı

İndikatörler, geçmiş fiyat verilerini (açılış, kapanış, en yüksek, en düşük fiyatlar) ve işlem hacmini kullanarak matematiksel hesaplamalar yapar. Bu hesaplamaların sonuçları grafikler üzerinde çizgiler veya şekiller olarak gösterilir. Amaç, piyasadaki trendleri, momentumu, volatiliteyi ve olası dönüş noktalarını belirlemektir.

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Teknik analizin temel taşı: İndikatör nedir? - Sayfa 2

İndikatör türleri nelerdir?

Trend indikatörleri

Piyasanın genel yönünü belirlemeye yardımcı olur. Hareketli ortalamalar (Moving Averages), MACD (Moving Average Convergence Divergence) gibi indikatörler bu kategoriye girer.

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Teknik analizin temel taşı: İndikatör nedir? - Sayfa 3

Momentum indikatörleri

Fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçer. RSI (Relative Strength Index), Stochastic Oscillator gibi indikatörler bu kategoriye girer.

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Teknik analizin temel taşı: İndikatör nedir? - Sayfa 4

Volatilite indikatörleri

Piyasadaki dalgalanma seviyesini ölçer. Bollinger Bantları (Bollinger Bands), ATR (Average True Range) gibi indikatörler bu kategoriye girer.

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