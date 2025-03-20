Teknik analizin temel taşı: İndikatör nedir?

İndikatörlerin temel mantığı

İndikatörler, geçmiş fiyat verilerini (açılış, kapanış, en yüksek, en düşük fiyatlar) ve işlem hacmini kullanarak matematiksel hesaplamalar yapar. Bu hesaplamaların sonuçları grafikler üzerinde çizgiler veya şekiller olarak gösterilir. Amaç, piyasadaki trendleri, momentumu, volatiliteyi ve olası dönüş noktalarını belirlemektir.