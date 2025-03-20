Teknik analizin temel taşı: İndikatör nedir?
İndikatör, finansal piyasalarda kullanılan ve teknik analiz yaparken yatırımcılara yardımcı olan matematiksel hesaplamalardır. Fiyat grafiklerinde çizgiler veya şekiller olarak gösterilen indikatörler, yatırımcılara alım-satım sinyalleri vererek karar verme süreçlerinde yol gösterir.
İndikatörlerin temel mantığı
İndikatörler, geçmiş fiyat verilerini (açılış, kapanış, en yüksek, en düşük fiyatlar) ve işlem hacmini kullanarak matematiksel hesaplamalar yapar. Bu hesaplamaların sonuçları grafikler üzerinde çizgiler veya şekiller olarak gösterilir. Amaç, piyasadaki trendleri, momentumu, volatiliteyi ve olası dönüş noktalarını belirlemektir.
İndikatör türleri nelerdir?
Trend indikatörleri
Piyasanın genel yönünü belirlemeye yardımcı olur. Hareketli ortalamalar (Moving Averages), MACD (Moving Average Convergence Divergence) gibi indikatörler bu kategoriye girer.
Momentum indikatörleri
Fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçer. RSI (Relative Strength Index), Stochastic Oscillator gibi indikatörler bu kategoriye girer.