Teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası devam ediyor: 98 bin kişi işsiz kaldı

Microsoft ayrıca, Azure bulut ve karma gerçeklik birimleri dahil olmak üzere çeşitli birimlerden 1.000'den fazla çalışanı işten çıkararak bu ayın başlarında önemli kesintiler yaptı. Bu işten çıkarmaların çoğu, telekom firmaları ve uzay şirketleri gibi uzmanlaşmış işletmelere bulut yazılımı ve sunucu kiralama satmaya odaklanan Stratejik Görevler ve Teknolojiler kuruluşu içinde gerçekleşti.

Ayrıca Microsoft, Activision Blizzard satın alınmasının ardından oyun bölümünden 1.900 işçiyi çıkardı ve şirket yeniden yapılanma sürecinde birkaç üst düzey yönetici ayrılışına şahit oldu.