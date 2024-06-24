Teknoloji devlerinde işten çıkarma dalgası devam ediyor: 98 bin kişi işsiz kaldı
Ekonomik belirsizlikler nedeniyle teknoloji sektöründe çalışan insanlar etkilenmeye devam ediyor. Yalnızca Mayıs ayında 39 şirket toplam 9,742 kişiyi işten çıkardı. 2024'ün ilk yarısında 330'dan fazla şirket 98 binden fazla kişiyi işten çıkarttı.
Teknoloji sektörü, 2024 yılın ilk yarısında küresel çapta faaliyet gösteren 330'dan fazla şirket 98 binden fazla kişi işten çıkarıldı. Teknoloji sektöründe işten çıkarılmaları takip eden platformun açıkladığına göre toplam 98,834 çalışan bu durumdan etkilendi.
Apple, Google, Microsoft ve Meta gibi önde gelen şirketler, bu işten çıkarmaları uygulayan 333 şirket arasında yer alıyor. Ekonomik belirsizlikler, teknoloji sektörünün işgücünü etkilemeye devam ediyor. Layoffs.fyi'nin bu ayın başlarında bildirdiği gibi, yalnızca Mayıs ayında 39 şirket toplam 9.742 çalışanı işten çıkardı.
En çok büyük şirketler işten çıkartıyor
Google Mayıs ayında, California'daki mühendislik pozisyonlarını ağırlıklı olarak etkilemek üzere temel ekiplerinden yaklaşık 200 çalışanı işten çıkardı. Şirket, bu hareketin geçen yıl açıklanan ve işgücünü yaklaşık yüzde 6 oranında azaltmayı hedefleyen Alphabet'in daha geniş kapsamlı küçülme planının bir parçası olduğunu söyledi.
Microsoft ayrıca, Azure bulut ve karma gerçeklik birimleri dahil olmak üzere çeşitli birimlerden 1.000'den fazla çalışanı işten çıkararak bu ayın başlarında önemli kesintiler yaptı. Bu işten çıkarmaların çoğu, telekom firmaları ve uzay şirketleri gibi uzmanlaşmış işletmelere bulut yazılımı ve sunucu kiralama satmaya odaklanan Stratejik Görevler ve Teknolojiler kuruluşu içinde gerçekleşti.
Ayrıca Microsoft, Activision Blizzard satın alınmasının ardından oyun bölümünden 1.900 işçiyi çıkardı ve şirket yeniden yapılanma sürecinde birkaç üst düzey yönetici ayrılışına şahit oldu.