  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Teknoloji milyarderi malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Teknoloji milyarderi malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

OpenAI’nin CEO’su Sam Altman, Hawaii’de dört yıl önce satın aldığı lüks malikanesini satışa çıkardı. Helikopter pisti bulunan villanın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

Teknoloji milyarderi malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 1

Dünyanın önde gelen yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'nin arkasındaki OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman dev satışla gündeme oturdu.

1 | 15
Teknoloji milyarderi malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 2

Lüks malikanesi için dudak uçuklatan bir rakam istiyor

Teknoloji milyarderi Hawaii'deki lüks malikanesini dudak uçuklatan bir fiyata satışa çıkardı. Dev villa için 49 milyon dolar (2 milyar TL) isteniyor. 

2 | 15
Teknoloji milyarderi malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 3

4 yıl önce satın almıştı

Altman, Kailua-Kona bölgesinde 2021'de gizlice satın aldığı 1163 metrekarelik sahil kıyısındaki mülk yalnızca dört yıl sonra satışa çıkarıldı.

3 | 15
Teknoloji milyarderi malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor - Sayfa 4

Helikopter pisti bile var

Zillow'da yer alan bilgilere göre 2011'de inşa edilen malikanede 10 yatak odası, 11 banyo, misafirhane, bungalov, spor sahaları, sinema salonu, helikopter pisti var.

4 | 15