Teknoloji milyarderi malikanesini satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
OpenAI’nin CEO’su Sam Altman, Hawaii’de dört yıl önce satın aldığı lüks malikanesini satışa çıkardı. Helikopter pisti bulunan villanın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
Dünyanın önde gelen yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'nin arkasındaki OpenAI şirketinin CEO'su Sam Altman dev satışla gündeme oturdu.
Lüks malikanesi için dudak uçuklatan bir rakam istiyor
Teknoloji milyarderi Hawaii'deki lüks malikanesini dudak uçuklatan bir fiyata satışa çıkardı. Dev villa için 49 milyon dolar (2 milyar TL) isteniyor.
4 yıl önce satın almıştı
Altman, Kailua-Kona bölgesinde 2021'de gizlice satın aldığı 1163 metrekarelik sahil kıyısındaki mülk yalnızca dört yıl sonra satışa çıkarıldı.