Telefon faturaları yüzde 300 zamlandı: 4 kişilik bir aile haberleşmeye ne kadar para harcıyor?

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’ne göre, evlerinde bir sabit telefonla genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 745 lira, yılda ise yaklaşık 9 bin lira harcıyor.