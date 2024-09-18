Telefon faturaları yüzde 300 zamlandı: 4 kişilik bir aile haberleşmeye ne kadar para harcıyor?
Türkiye’de 4 kişilik bir aile, haberleşme için yılda 9 bin TL harcama yapıyor. Her ay faturaya en az beş çeşit vergi yansıyor. Kullanıcılar fiyat artışlarına karşı isyan etti...
Mobil telefon aboneleri, faturalara gelen yüksek zamlara karşı isyan bayrağı açtı. Taahhüt süresi dolan tüketiciler, paket yenileme işlemleri sırasında yüzde 200-300 zamlarla karşılaşıyor.
Daha önce 24 ay olan tarife taahhüt süreleri son bir iki yıldır 12 aya indirildi. Ödenen tarife paketinin üzerine daha önce çoğu ücretsiz olan mobil içerik servisleri, kim aramış uygulaması, paket aşımında yansıtılan bedel, saklama alanı hizmeti, kısa mesajı dinleme bedelleri de eklenince fatura şiştikçe şişiyor.
Ay sonunda faturaya aralarında KDV, Özel İletişim Vergisi (ÖİV), damga vergisi, telsiz kullanma ücretlerinin de olduğu en az beş vergi de yansıtılıyor. Aboneler aylık 14.94 TL telsiz kullanım ücreti, aylık telefon faturasının yüzde 10’u kadar ÖİV ödüyor.
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’ne göre, evlerinde bir sabit telefonla genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, aldığı haberleşme hizmetleri için ayda ortalama 745 lira, yılda ise yaklaşık 9 bin lira harcıyor.