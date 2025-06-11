Temettü emekliliği getirecek hisseler * 2025 yılında yüzlerce şirket temettü dağıtıyor.
2025 yılı sona ermeden önce kar payı dağıtım kararını açıklayan yüzlerce şirket yatırımcısının yüzünü güldürüyor.
Endeksteki gerilemeye rağmen her geçen gün yatırımcı sayısını artırmayı başaran Borsa İstanbul BIST100 endeksinde temettü ödemesi yapanlar tercih ediliyor.
Tüpraş, Aselsan, Bim, Doğuş Otomotiv, Ereğli gibi yüzlerce şirketin temettü dağıttığı BIST100 endeksinde yıl sonuna kadar ödeme yapacak şirketler belli oldu.
2025 YILINDA TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER
Konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı rotaborsa.com’da listelenen temettü ödeyecek şirketler şöyle: