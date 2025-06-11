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Temettü emekliliği getirecek hisseler * 2025 yılında yüzlerce şirket temettü dağıtıyor.

2025 yılı sona ermeden önce kar payı dağıtım kararını açıklayan yüzlerce şirket yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

Temettü emekliliği getirecek hisseler * 2025 yılında yüzlerce şirket temettü dağıtıyor. - Sayfa 1

Endeksteki gerilemeye rağmen her geçen gün yatırımcı sayısını artırmayı başaran Borsa İstanbul BIST100 endeksinde temettü ödemesi yapanlar tercih ediliyor.

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Temettü emekliliği getirecek hisseler * 2025 yılında yüzlerce şirket temettü dağıtıyor. - Sayfa 2

Tüpraş, Aselsan, Bim, Doğuş Otomotiv, Ereğli gibi yüzlerce şirketin temettü dağıttığı BIST100 endeksinde yıl sonuna kadar ödeme yapacak şirketler belli oldu.

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Temettü emekliliği getirecek hisseler * 2025 yılında yüzlerce şirket temettü dağıtıyor. - Sayfa 3

2025 YILINDA TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER

Konuya ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı rotaborsa.com’da listelenen temettü ödeyecek şirketler şöyle:

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Temettü emekliliği getirecek hisseler * 2025 yılında yüzlerce şirket temettü dağıtıyor. - Sayfa 4

LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit
0,1426024 TL
0,1212120 TL
12 Haziran 2025
%0,46

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