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  4. Temettü ödemeleri kapıda! 31 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın!

Temettü ödemeleri kapıda! 31 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın!

Borsa İstanbul'da geride kalan haftada halka açık işlem gören 31 şirket temettü kararını yatırımcılarıyla paylaştı.

Temettü ödemeleri kapıda! 31 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın! - Sayfa 1

Borsada temettü süreci hız kesmeden işlemeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da 23-27 Haziran haftasında toplam 31 halka açık şirket, temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacaklarını açıklarken, diğerleri hisse başı temettü tutarları ve ödeme tarihlerini yatırımcılarıyla paylaştı. 

İşte temettü kararını açıklayan 31 şirket...

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Temettü ödemeleri kapıda! 31 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın! - Sayfa 2

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM)
Temettü dağıtmayacak.

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Temettü ödemeleri kapıda! 31 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın! - Sayfa 3

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR)
Temettü dağıtmayacak.

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Temettü ödemeleri kapıda! 31 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın! - Sayfa 4

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)
Temettü dağıtmayacak.

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