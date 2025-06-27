Temettü ödemeleri kapıda! 31 şirket temettü kararını duyurdu: Hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın!
Borsa İstanbul'da geride kalan haftada halka açık işlem gören 31 şirket temettü kararını yatırımcılarıyla paylaştı.
Borsada temettü süreci hız kesmeden işlemeye devam ediyor. Borsa İstanbul’da 23-27 Haziran haftasında toplam 31 halka açık şirket, temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bazı şirketler temettü dağıtmayacaklarını açıklarken, diğerleri hisse başı temettü tutarları ve ödeme tarihlerini yatırımcılarıyla paylaştı.
İşte temettü kararını açıklayan 31 şirket...
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